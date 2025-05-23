Компании США “спровоцировали” появление “Золотого Креста” в котировках Bitcoin

В последнее время доля биткоина, принадлежащего американским организациям — биржам, банкам и инвестиционным фондам — стабильно растёт, что привело к формированию классического «золотого креста» на графиках ценового индикатора.
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