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Черно-белый дуэт: Скарлетт Йоханссон с мужем посетила гала-концерт в Нью-Йорке

В самом центре Нью-Йорка прошел гала-ужин, который вновь собрал самых известных звезд Голливуда. На мероприятие прибыла Скарлетт Йоханссон со своим мужем, и пара привлекала всеобщее внимание публики и журналистов.

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