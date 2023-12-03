Черно-белый дуэт: Скарлетт Йоханссон с мужем посетила гала-концерт в Нью-Йорке

В самом центре Нью-Йорка прошел гала-ужин, который вновь собрал самых известных звезд Голливуда. На мероприятие прибыла Скарлетт Йоханссон со своим мужем, и пара привлекала всеобщее внимание публики и журналистов.
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