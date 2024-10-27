Кто в Германии планирует новый поход на Восток

Появление штаба морского командования НАТО в немецком Ростоке является свидетельством нарастания реваншистских неонацистских настроений в Германии, в которой часть элит живет воспоминаниями о былом военном величии страны.
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