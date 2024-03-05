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В Губкинском округе Белгородской области отменена ракетная опасность

В Губкинском округе Белгородской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность отменена в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

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