В Губкинском округе Белгородской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность отменена в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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