В Губкинском округе Белгородской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность отменена в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).