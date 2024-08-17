Зачастую всего в нескольких километрах от Кремля формируются огромные мигрантские общаги, рассчитанные каждая на сотни и даже тысячи постояльцев.
Мигрантские хостелы вместо банков: Москву окутала сеть ночлежек для гастарбайтеров
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вд
валерий двойнишников
Ну, если не считать бывшего и будущего "Крокуса"
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11 час.
Аудрюс
Если и дальше так дело пойдет, то скоро в Москве, да и не только, появятся районы в которые даже полиция не будет заглядывать! А все от того, что Госдума ни как не может принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ!
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"ещё в 2022-м было судебное решение о его закрытии, но собственник просто проигнорировал требования." При наличии судебного решения, его исполнение осуществляет служба судебных приставов. Не исполняют - значит, имеют или "ценное указание" от мэрии ( от "заинтересованного" чиновника), или сами "крышуют" за мзду... Т.е., есть повод у следственных органов заняться этой проблемой, нужно просто в колокола звонить, чтобы услышали...
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10 час.
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