Мигрантские хостелы вместо банков: Москву окутала сеть ночлежек для гастарбайтеров

вд валерий двойнишников Ну, если не считать бывшего и будущего "Крокуса"

Аудрюс Если и дальше так дело пойдет, то скоро в Москве, да и не только, появятся районы в которые даже полиция не будет заглядывать! А все от того, что Госдума ни как не может принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ!