Пенсионные предпочтения россиян: ТАСС сообщает о цифре в 100 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяТАСС сообщает, что среди россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, существует мнение о том, что минимальная пенсия должна составлять не менее 45 тысяч рублей.
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