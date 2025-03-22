Пенсионные предпочтения россиян: ТАСС сообщает о цифре в 100 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяТАСС сообщает, что среди россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, существует мнение о том, что минимальная пенсия должна составлять не менее 45 тысяч рублей.