Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Парк Горького, Я Русский ... Следующим будет День Победы???Маршал подал в су...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Персы только грозить умеют уже сколько раз жиды били по Ирану.Замглавы КСИР Наг...
  • Борис Кокин
    Вот интересные они люди, сначала бы спросили, а России это нужно.Советник Берман: ...

Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском

Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском

Американские спецназовцы, которые должны были спасать заложников в секторе Газа, оказались в Брянской области, утверждает военкор Юрий Котенок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
То есть это не НАЕМНИКИ, это штатные вояки армии США! То есть США ведет боевые действия против РФ!!!! Какие еще нужны доказательства?
Ответить
13 час.
Eduard
Всюду нос мигранский суют!
Ответить
8 час.
ВБ
Владимир Бурцев
&quot;Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском&quot;- вы поняли, что написали?= встреча с уничтоженными!- для Байдена это реально.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх