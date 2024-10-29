Американские спецназовцы, которые должны были спасать заложников в секторе Газа, оказались в Брянской области, утверждает военкор Юрий Котенок.
Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском
Комментарии
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АндрейБорков
То есть это не НАЕМНИКИ, это штатные вояки армии США! То есть США ведет боевые действия против РФ!!!! Какие еще нужны доказательства?
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13 час.
Eduard
Всюду нос мигранский суют!
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8 час.
ВБ
Владимир Бурцев
"Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском"- вы поняли, что написали?= встреча с уничтоженными!- для Байдена это реально.
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6 час.
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