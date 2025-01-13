В 2024 году число самозанятых в России выросло на треть

На конец 2024 года в России насчитывалось 12,2 млн человек самозанятых. За год их число выросло на 3 млн с уровня в 9,2 млн, в понедельник 13 января, "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
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