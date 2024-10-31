Страна и люди
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Страна и люди

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«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

В НАТО растет разочарование политикой Венгрии из-за ее стремления укрепить связи с Россией и Китаем. Вопрос должен был обсуждаться на встрече представителей стран альянса, но Будапешт ее проигнорировал Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images) Венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщает Politico.

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