«Точка кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России

В НАТО растет разочарование политикой Венгрии из-за ее стремления укрепить связи с Россией и Китаем. Вопрос должен был обсуждаться на встрече представителей стран альянса, но Будапешт ее проигнорировал Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images) Венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщает Politico.