Овчинский: в Новой Москве завершается строительство детского сада на 250 мест

В Новой Москве, вблизи деревни Алхимово, завершается строительства детского сада на 250 мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.