В Смоленске сотрудники полиции и представители Общественного совета провели акцию для подрастающего поколения «Безопасность. Лето. Отдых»

В Смоленске участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску и члены Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Альберт Куров и Елена Сухова напомнили детям и их родителям простые правила безопасного поведения в летний период.
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