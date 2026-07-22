В Британии 4 человека арестованы за то, что покрасили ежа

В английском городе Лидс полиция задержала четырех человек по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как взрослого ежа покрасили в желто-синие цвета футбольного клуба "Лидс Юнайтед", пишет Daily Mail.
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