Какие документы должны иметь при себе граждане Молдовы для пересечения государственной границы

Перед началом поездки за границу гражданам Республики Молдова следует заранее проверить документы, необходимые для пересечения государственной границы, и ознакомиться с информацией о том, какие документы они должны иметь при себе.
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