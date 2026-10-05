Политолог Ткаченко: у Санчеса есть шансы победить на досрочных выборах в Испании

Политолог Станислав Ткаченко выразил мнение, что премьер Испании Педро Санчес имеет шансы победить на досрочных парламентских выборах.
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