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СЖР и СПЧ заявили, что держат ситуацию с нападением на Немова и Милашину в Чечне под контролем

СЖР и СПЧ заявили, что держат ситуацию с нападением на Немова и Милашину в Чечне под контролем

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) осведомлены о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном этим утром и выясняют подробности.

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