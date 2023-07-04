СЖР и СПЧ заявили, что держат ситуацию с нападением на Немова и Милашину в Чечне под контролем

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) осведомлены о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном этим утром и выясняют подробности.
Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) осведомлены о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном этим утром и выясняют подробности.
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