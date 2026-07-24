ADNOC Issues Seventh Crude Tender Since June Despite Hormuz, Red Sea Risks

Abu Dhabi National Oil Company ADNOC has issued its seventh tender offering crude from the United Arab Emirates since the beginning of June, expecting to sell millions of barrels of oil between August and October, both from within and outside the Persian Gulf.
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