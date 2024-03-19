Первая магнолия зацвела в центре крымской столицы

В Симферополе расцвела первая магнолия. Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу местной горадминистрации, жители и гости столицы Крыма могут любоваться этим великолепным зрелищем на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской (Карла Маркса).
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