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Первая магнолия зацвела в центре крымской столицы

Первая магнолия зацвела в центре крымской столицы

В Симферополе расцвела первая магнолия. Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу местной горадминистрации, жители и гости столицы Крыма могут любоваться этим великолепным зрелищем на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской (Карла Маркса).

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