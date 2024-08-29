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Губернатор Соколов сообщил об атаке дронов в Котельниче Кировской области

Губернатор Соколов сообщил об атаке дронов в Котельниче Кировской области

Пять беспилотников ВСУ атаковали предприятие в городе Котельниче Кировской области.Губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что один из дронов атаковал емкость для хранения нефтепродуктов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это где0то рядом находятся те ,кто управляют этими БПЛА...Не могли они пролететь пол России и быть незамечеными .Случаи в Подмосковье и на Кубани тому прямое подтверждение!
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13 час.
Александр Пятнистый
вот только как их вычислить?
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11 час.

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