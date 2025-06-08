Насильно мил не будешь. США опозорились на авиадуэли с Россией за сердце Индии и пытаются сорвать сделку по Су-57

Индия испытывает давление со стороны США из-за интереса к технике из России. Об этом сообщило американское издание Military Watch.
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