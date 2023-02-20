Оркестр Росгвардии стал участником творческого фестиваля в Алтайском крае

Военнослужащие Росгвардии приняли участие в юбилейном патриотическом фестивале, посвященном одному из самых известных жителей Алтайского края – ветерану Великой Отечественной войны Алексею Скурлатову.
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