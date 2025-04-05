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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 894-й гол в НХЛ в своем 1486-м матче, Гретцки – в 1479-м. Всего Уэйн провел в лиге 1487 игр

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3, третий период), оформив дубль.

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