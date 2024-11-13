Мини-пылесос из винчестера: вторая жизнь старого жёсткого диска

Пользователи ПК знают, насколько сложно порой бывает почистить клавиатуру от пыли или попавшего на неё мелкого мусора.
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