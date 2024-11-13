Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Мини-пылесос из винчестера: вторая жизнь старого жёсткого диска

Мини-пылесос из винчестера: вторая жизнь старого жёсткого диска

Пользователи ПК знают, насколько сложно порой бывает почистить клавиатуру от пыли или попавшего на неё мелкого мусора.

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Комментарии
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Владимир Аверков
охренеть....как только люди не убивают своё время!!!
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19 час.

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