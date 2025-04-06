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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Зенит» провел только 1 сильный матч весной – с «Рубином». Мне повезло, я его комментировал. Не видим системной, качественной игры команды»

Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре Мир РПЛ. «В итоге не видим у «Зенита» системной, качественной игры.

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