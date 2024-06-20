Существует распространенное мнение, что по воспалениям на коже лица можно понять, какие проблемы со здоровьем есть у их обладателя.

Информации об акне очень много противоречивой, и часто возникают вопросы о ее достоверности. Например, такое понятие, как «карта прыщей» – существует ли оно на самом деле или это всего лишь миф? Мы попросили дерматологов ответить на этот вопрос.
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