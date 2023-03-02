Россия напомнила МАГАТЭ о хранении Украиной оружия на подконтрольных АЭС

Россия направила обращение в МАГАТЭ в связи с ситуацией на украинских атомных электростанциях. В обращении говорится о том, что Россия призывает международную организацию к бдительности в связи с тем, украинская сторона использует территории АЭС для хранения оружия.
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