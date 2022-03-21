Скрытый сигнал Путина народу России

Обманчивыми иногда бывают официальные названия кремлевских мероприятий. Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов — разве можно ожидать от действа с подобным наименованием чего-то по-настоящему забойного? Но на совещании был-де-факто обнародован политический «манифест Владимира Путина» в его новой ипостаси — Верховного главнокомандующего действующей армии, который только что определил будущее России на как минимум несколько предстоящих десятилетий.