Бюджет «Альбы» на сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты

Бюджет немецкого участника Евролиги на этот сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты игроков и тренерского состава, их бонусы, социальные расходы, комиссии агентов и расходы на проведение трансферов.