Пассажир получил 15 суток за скандал у багажной ленты

В Екатеринбурге мужчина получил 15 суток за скандал у багажной ленты. Как сообщает пресс-служба УВД на транспорте по УрФО, рано утром 8 апреля в дежурную часть поступил сигнал о том, что один из пассажиров, прибывший рейсом из Минеральных Вод, нарушает общественный порядок в зоне прилета.