Объявлены итоги 58-го международного кинофестиваля в Карловых Варах

Подведены итоги 58-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Главного приза «Хрустальный глобус» удостоена неигровая лента Марка Казинса «Внезапный взгляд на более глубокие вещи», посвященная британской абстрактной художнице Вильгельмине Барнс-Грэм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии