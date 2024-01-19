MK.ru: задержанный с наркотиками Анатолий Руденко может избежать тюрьмы

Пошло отмазывание клиента. Это не впервые. Бочкареву в своё время также отмазали. Каким бы хорошим человеком не был - закон есть закон. И переступать через закон не позволительно никому.

Лидия Курзаева

" спрятал пакет в нижнем белье в тот момент, когда его остановили для обыска." Дурачком прикинулся. Нашёл. Вопрос - Зачем тогда спрятал пакет с отравой для животных если ни в чём не виноват? Жалко его мать Любовь Руденко. Но уже сейчас становится понятно, что парня наверняка отмажут.