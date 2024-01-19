Пойманный с наркотическими веществами в Москве актер Анатолий Руденко может избежать уголовной ответственности.
MK.ru: задержанный с наркотиками Анатолий Руденко может избежать тюрьмы
Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Пошло отмазывание клиента. Это не впервые. Бочкареву в своё время также отмазали. Каким бы хорошим человеком не был - закон есть закон. И переступать через закон не позволительно никому.
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23 час.
Александр Котов
Руденковым и Бочкаревым закон до одного места, законы для холопов пишутся
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23 час.
Лидия Курзаева
" спрятал пакет в нижнем белье в тот момент, когда его остановили для обыска." Дурачком прикинулся. Нашёл. Вопрос - Зачем тогда спрятал пакет с отравой для животных если ни в чём не виноват? Жалко его мать Любовь Руденко. Но уже сейчас становится понятно, что парня наверняка отмажут.
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21 час.
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