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10 самых сложных фильмов всех времен

10 самых сложных фильмов всех времен

Картины с несколькими интерпретациями, сбивающими с толку зрителей и кинокритиков. Фильмов-головоломок очень много, но почему-то разговоры о них всегда сводятся к одним и тем же замусоленным картинам: «Донни Дарко», «Престиж», «Облачный атлас», и «Идеальная грусть»… Но есть фильмы, которые лежат на уровень ниже.

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