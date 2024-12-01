10 самых сложных фильмов всех времен

Картины с несколькими интерпретациями, сбивающими с толку зрителей и кинокритиков. Фильмов-головоломок очень много, но почему-то разговоры о них всегда сводятся к одним и тем же замусоленным картинам: «Донни Дарко», «Престиж», «Облачный атлас», и «Идеальная грусть»… Но есть фильмы, которые лежат на уровень ниже.