Актриса Троянова: "Россия продолжает стремительно отдаляться от цивилизации".

Маргарита Гринберг

Это у кого она увидела цивилизацию, не гомики ли цивильны, она это называет цивилизацией? Это она то считает себя русской? Пусть спросит родительницу от кого она ее выродила? МЕРЗАВКА, а ведь скоро возвернется, все они, предатели, такие, ищут где поглубже, но для таких везде мелко, остается только пожалеть таких, без рода и племени.