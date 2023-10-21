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Актриса Троянова: "Россия продолжает стремительно отдаляться от цивилизации".

Актриса Троянова: "Россия продолжает стремительно отдаляться от цивилизации".

Был у меня очерк посвященный российской актрисе Яне Трояновой. Полагаю большинство из вас друзья и не вспомнят о лицедейке.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Это &quot; цивилизация&quot; прет от России...! И эта мадамка из числа этой цивили....
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15 час.
Маргарита Гринберг
Это у кого она увидела цивилизацию, не гомики ли цивильны, она это называет цивилизацией? Это она то считает себя русской? Пусть спросит родительницу от кого она ее выродила? МЕРЗАВКА, а ведь скоро возвернется, все они, предатели, такие, ищут где поглубже, но для таких везде мелко, остается только пожалеть таких, без рода и племени.
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13 час.
Сергей Oблезов
Это не Россия отдаляется- это ты тупеешь!
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10 час.

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