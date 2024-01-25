Миссия марсианского вертолета Ingenuity была завершена из-за поломки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг, 25 января, сообщило о завершении миссии марсианского вертолета Ingenuity, который за три года совершил более 70 полетов.
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