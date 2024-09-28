Эксперты заявили о вреде жесткого контроля в ходе проведения ЕГЭ и ОГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Заслуженный учитель России Александр Снегуров и психолог Яна Сысоева рассказали РЕН ТВ о том, как тотальный контроль в ходе подготовки и при сдаче ЕГЭ и ОГЭ влияет на школьников.