5 самых умных народов в мире

Жителям планеты всегда хотелось понять – представители какого народа самые умные. Но как объективно ответить на этот вопрос? Можно использовать сразу несколько критериев: средний уровень IQ, количество научных открытий и количество лауреатов научных премий (в первую очередь Нобелевской).