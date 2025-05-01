[ Граждане России, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы, имеют право на ежемесячную выплату от государства в размере почти 11 тысяч рублей, как […] The post В ГД рассказали, кто из россиян может получать 11 тысяч рублей ежемесячно first appeared on LentaMsk.
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