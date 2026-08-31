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Аргументы и Факты

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ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ при попытке бегства из «Волчанского котла»

ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ при попытке бегства из «Волчанского котла»

Российские военные ликвидировали командный состав одной из бригад ВСУ при попытке бегства из «Волчанского котла» в Харьковской области.

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