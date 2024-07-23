Почему Настасья Самбурская не верит певице Глюкозе

Певица и актриса Настасья Самбурская жестко высказалась о скандале вокруг выступлении Глюкозы. Артистка высказалась по поводу критических замечаний коллеги Натальи Ионовой о ее поведении на концерте, которое, по словам Ионовой, было вызвано приёмом антидепрессантов.
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