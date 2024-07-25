Сотрудник ИВС за деньги передавал телефоны обвиняемым, а одному продал газовый баллончик для побега

Сотрудник ИВС в Новом Уренгое наладил бизнес по продаже телефонов задержанным. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, теперь уже бывший помощник дежурного группы режима ИВС ОМВД России по городу Новый Уренгой в мае-июне 2023 года вопреки интересам службы за денежное вознаграждение передавал содержащимся в ИВС обвиняемым мобильные телефоны.