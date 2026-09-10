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Царьград

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Президент Казахстана наградил писателя Валерия Михайлова орденом «Барыс»

Президент Казахстана наградил писателя Валерия Михайлова орденом «Барыс»

Президент Казахстана наградил Валерия Михайлова орденом «Барыс» I степени. Соответствующее постановление было подписано в связи с 80-летием народного писателя республики, советского и казахстанского журналиста, заслуженного деятеля.

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