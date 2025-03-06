Генпрокуратура подала иск о национализации бизнеса экс-менеджеров Газпрома

Иск против незаконного получения долей в бизнесе бывшим гендиректором «Газпром межрегионгаза» Кириллом Селезневым и бывшим главой «Газпром энерго» Алексеем Митюшовым подала в Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга Генпрокуратура РФ, 6 марта сообщает объединенной пресс-службы городских судов города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии