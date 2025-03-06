smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

Генпрокуратура подала иск о национализации бизнеса экс-менеджеров Газпрома

Генпрокуратура подала иск о национализации бизнеса экс-менеджеров Газпрома

Иск против незаконного получения долей в бизнесе бывшим гендиректором «Газпром межрегионгаза» Кириллом Селезневым и бывшим главой «Газпром энерго» Алексеем Митюшовым подала в Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга Генпрокуратура РФ, 6 марта сообщает объединенной пресс-службы городских судов города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх