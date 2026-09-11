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МегаФон разместил облигации на 7,5 млрд рублей

МегаФон разместил облигации на 7,5 млрд рублей

Купонный доход будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ + 1,20% годовых. Организаторы размещения — Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Газпромбанк и другие.

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