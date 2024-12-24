Едадил подсчитал стоимость оливье в крупных городах России

Дешевле всего ингредиенты для приготовления салата оливье обойдутся в Омске, а дороже всего — в Челябинске и Казани, сказано в результатах исследования сервиса "Едадил", аналитики которого подсчитали стоимость блюда в крупных городах России, пишет Lenta.
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