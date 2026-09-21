В Новороссийске появился новый проект для знакомства с историей и культурой города

В Новороссийске появился новый проект для знакомства с историей и культурой городаВ Новороссийске развивают туристические маршруты по историческим и культурным местам города.
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