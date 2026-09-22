Сати Казанова сказала Виктории Бони что делать, чтобы не было паразитов в лимфе

Виктория Боня призналась, что у нее паразиты в лимфе. Сати Казанова заявила, что они появились из-за употребления пищи животного происхождения.
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