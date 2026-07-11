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Тайлер Хирро: «За пределами соцсетей в Майами c отношением людей все было круто, жить останусь там»

Защитник Тайлер Хирро перешел из «Хит» в «Бакс» в результате обмена Янниса Адетокумбо. Хирро дал интервью до того, как новости о стычке с бывшим одноклубником Бэмом Адейбайо стали «горячей» темой.

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