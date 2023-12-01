Новосибирский метрополитен вошел в топ три самых чистых метро в России

Оценка проводилась по 11 критериям. Учитывались частота уборки пассажирской зоны, подвижного состава и прилегающей к станциям зоны, дезинфицирование поверхностей, наличие автоматической системы обеззараживания воздуха в вагонах, наличие профессионального клинингового оборудования и специальных моющих средств.
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