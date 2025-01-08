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Царьград

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Скандал на Окинаве: американского морпеха обвиняют в насилии над местной жительницей

Скандал на Окинаве: американского морпеха обвиняют в насилии над местной жительницей

Американского военнослужащего на Окинаве подозревают в нападении на местную жительницу. Инцидент стал продолжением череды аналогичных случаев с 2023 года, что вызвало недовольство администрации префектуры и пересмотр процедуры обмена информацией с властями.

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