Скандал на Окинаве: американского морпеха обвиняют в насилии над местной жительницей

Американского военнослужащего на Окинаве подозревают в нападении на местную жительницу. Инцидент стал продолжением череды аналогичных случаев с 2023 года, что вызвало недовольство администрации префектуры и пересмотр процедуры обмена информацией с властями.
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