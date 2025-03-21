В США сделали неожиданное заявление о Путине: «У нас нет другого выбора»

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Запад, несмотря на попытки выставить президента России Владимира Путина в отрицательном свете, оказался в сложной ситуации, когда других вариантов для завершения конфликта на Украине у него нет.
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