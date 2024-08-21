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Белоусов заявил о личном принятии решений по безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично принимает решения по всем задачам, которые связаны с безопасностью приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, если их невозможно решить силами ответственных должностных лиц.

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